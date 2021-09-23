У 2,5 рази від початку року: ціна на газ у Європі б’є рекорди

Від початку цього року вартість газу в Європі зросла у два з половиною рази. І, як прогнозують експерти, це не межа.

Станом на середину вересня ціна на газ у Європі сягнула історичних максимумів, перевищивши $842 за тисячу кубометрів.

Європейські запаси блакитного палива нині на 20% менші за необхідну норму для холодного періоду.

В українському Нафтогазі зазначають, що російський газовий монополіст Газпром продовжує обмежувати постачання ресурсу через Україну і демонструє, що готовий збільшувати поставки тільки після запуску свого газопроводу Північний потік-2. Цей трубопровід пролягає з РФ в Європу в обхід української території.

Водночас очільник правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко припустив, що РФ може загалом припинити постачання газу до Європи через Україну після запуску газопроводу. Але при цьому продовжить платити за використання української газотранспортної системи (ГТС).

Тим часом євродепутати вже закликали розслідувати роль російського газового монополіста в різкому зростанні цін на блакитне паливо. Загалом із такою ініціативою виступила група із 40 депутатів Європарламенту, з яких 14 від Польщі.

Вони звинуватили Газпром у ринкових маніпуляціях та шантажі з метою прискорення сертифікації та введення в експлуатацію Північного потоку-2.

У Палаті представників Конгресу США, своєю чергою, ухвалили поправки до оборонного бюджету. Вони передбачають запровадження санкцій проти осіб та компаній, які причетні до діяльності та будівництва Північного потоку-2.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.