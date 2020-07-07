В 29 лет на пенсию. Как тренируются и сколько зарабатывают киберспортсмены в Украине
Во время карантина во всем мире начал активно развиваться киберспорт. Теперь это миллиардная аудитория, которая за время эпидемии возросла на треть.
И пока на спортивных аренах пусто, здесь паузу никто не нажимал — тренировки и соревнования продолжаются постоянно.
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Андрей — один из топ-10 украинских игроков в Dota. Называет себя стариком, потому что для киберспорта 29 лет — это уже пенсия.
Мальчишкой играл в компьютерные игры, но желание соревновательного духа было настолько сильным, что стал заниматься серьезно.
Чтобы достичь успеха в киберспорте нужно тренироваться по 12-14 часов в день. Также важно, чтобы под рукой были орехи, потому что мозговая активность сумасшедшая.
Родные в его дело не верили до тех пор, пока не принес $2 тыс. с первой победы. Топ-игроки компьютерных игр — миллионеры, но средний перспективный спортсмен зарабатывает как работник ИТ сферы.
Тренировки не останавливались и на карантине. Потому киберспорт фактически единственный вид спорта, который сумел продолжить соревнования, но уже в интернете.
В Италии, например, аудитория киберспорта за карантин выросла на 80%, а в мире в среднем на 30%.
Что этот вид спорта рано или поздно зачислят в олимпийских — не сомневается Иван Данишевский из Федерации киберспорта. Он убежден, что успешные украинские игроки могут стать отличным пиаром для Украины.
Евро-2020 по киберфутболу
В финале первого Евро-2020 по киберфутболу сборная Италии обыграла Сербию.
Турнир с участием 55 национальных ассоциаций УЕФА проводили на платформе Football PES 2020 в Playstation 4.
Формат турнира напоминал формат Евро-2020 с отборочным этапом и финальным турниром.