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У 29 років на пенсію. Як тренуються та скільки заробляють кіберспортсмени в Україні

Під час карантину у всьому світі почав активно розвиватись кіберспорт. Тепер це мільярдна аудиторія, яка за час епідемії зросла на третину.

І поки на спортивних аренах порожньо, тут на паузу ніхто не натискав – тренування та змагання тривають постійно.

Читайте: Віртуальні змагання завойовують світ. Як пандемія вплинула на кіберспорт

Андрій – один із топ-10 українських гравців у Dota. Називає себе дідом, бо для кіберспорту 29 років – це вже пенсія.

Хлопчаком грав у комп’ютерні ігри, але бажання змагального духу було настільки сильним, що став займатися серйозно.

Щоб досягти успіху у кіберспорті потрібно тренуватися по 12-14 годин на день. Також важливо, щоб під рукою були горіхи, бо мозкова активність шалена.

Рідні в його справу не вірили аж допоки не приніс $2 тис. із першої перемоги. Топ-гравці комп’ютерних ігор – мільйонери, але середній перспективний спортсмен заробляє як працівник ІТ сфери.

Тренування не зупинялися й на карантині. Бо кіберспорт фактично єдиний вид спорту, який зумів продовжити змагання, але вже в інтернеті.

В Італії, наприклад, аудиторія кіберспорту за карантин зросла на 80%, а у світі в середньому на 30 %.

Що цей вид спорту рано чи пізно зарахують до олімпійських – не сумнівається Іван Данішевський з Федерації кіберспорту. Він переконаний, що успішні українські гравці можуть стати чудовим піаром для України.

Євро-2020 з кіберфутболу

У фіналі першого Євро-2020 з кіберфутболу збірна Італії обіграла Сербію.

Турнір за участю 55 національних асоціацій УЄФА проводили на платформі Football PES 2020 на Playstation 4.

Формат турніру нагадував формат Євро-2020 з відбірковим етапом та фінальним турніром.

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