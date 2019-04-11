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Факты / Видео / Украина / Общество

В Черкассах полицейские ловят пешеходов-нарушителей

Ежегодно в Украине из-за перехода дороги в неустановленном месте случается до полутысячи аварий с пострадавшими. Люди спешат, ленятся или придумывают другие причины, чтобы перейти дорогу где вздумалось. Немало нарушителей не знают, что за это предусмотрен штраф.

В Черкассах полиция решила напомнить горожанам, что они участники дорожного движения и должны соблюдать правила.

Возле центрального рынка всегда оживленное движение. Здесь много магазинов, торговля на улице, пересадочная остановка. Люди едва оглядываясь по сторонам, переходят дорогу, где им удобно. Пешеходы маневрируют между автомобилями, спешат на рынок или автобусную остановку. Чаще всего в качестве оправдания – плохое самочувствие.

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Сегодня работа полицейских – профилактическая. Они объясняют людям, что переходить дорогу как угодно – опасно и вручают памятку с правилами дорожного движения. Пешеходы на полицейских и камеры реагируют по-разному. Одни извиняются и обещают больше не нарушать, другие возмущаются или убегают.

Если переход в неположенном месте вызвал аварийную ситуацию, можно отдать 170 грн. Но, похоже, и такая сумма не пугает пешеходов. Подобные акции патрульная полиция проводит во многих городах. главная цель – достучаться до сознания людей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Подоле Mazda сбила пешехода и врезалась в забор.

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