У Дніпрі юні винахідники створили робота-тренера для паралімпійців

Юні дніпровські інженери створили унікального робота-тренера. Це завдання найпрестижнішого міжнародного змагання школярів із робототехніки FIRST Robotics Competition. Таке стало можливим завдяки підтримці української промислової компанії Інтерпайп, яка виступила спонсором юних винахідників.

Підлітки придумали, як трансформувати завдання в стартап із соціальною місією. І вирішили зробити зі свого робота своєрідного тренера для паралімпійців та людей з інвалідністю.

Завдяки нейронній системі управління робот здатний відтворювати людські функції, зокрема запам’ятовувати поведінку свого партнера. Більше того, може аналізувати фізичні можливості гравців і за потреби їм допомогти.

З цією моделлю юні українські винахідники планують перемогти на престижному міжнародному змаганні з робототехніки – FIRST Robotics Competition. Працюють і втілюють свої проекти в обласній станції юних техніків. І за короткий час змогли досягти неабияких успіхів.

Цього року міжнародний конкурс із робототехніки збере тисячі учасників із 34 країн. Україну представлятимуть дві команди – з Києва і Дніпра. Спонсором дніпровських юних інженерів стала українська промислова компанія Інтерпайп. Вона повністю взяла на себе витрати на матеріали, деталі й інструменти, а також частину реєстраційного внеску.

Наприкінці квітня організатори оберуть переможців регіонального етапу змагань. А вирішальний чемпіонат відбудеться вже цього літа в США.

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