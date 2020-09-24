В Харькове женщина заставила больницу вернуть деньги, потраченные на бесплатный гемодиализ
16-летний Марко уже более года три раза в неделю проходит тяжелую процедуру гемодиализа – это метод искусственного очищения крови при почечной недостаточности.
Обычно больница полностью обеспечивала пациента лекарствами и расходными материалами, но весной маму мальчика попросили сходить в аптеку.
Ирина предложила врачу вместе обратиться в Департамент здравоохранения обладминистрации или в Национальную службу здоровья, чтобы те обеспечили лекарствами. Врач посоветовала не тратить время, но Ирина все же написала письмо НСЗУ.
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Ответ ждала несколько месяцев, и в конце пришло письмо от самого детской больницы, где они предложила возместить потраченную на лекарства сумму.
В медучреждении объясняют, что лекарств на больного Марка не хватило, поэтому и попросили мать купить их. В НСЗУ говорят, что это неправда – и денег, и препаратов на больницы выделяют достаточно. В этом году больница получила почти 270 тыс. грн для лечения методом гемодиализа.
Также во Львове впервые в Украине врачи пересадили поджелудочную железу.