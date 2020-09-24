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У Харкові жінка змусила лікарню повернути кошти, сплачені за безкоштовний гемодіаліз

16-річний Марко вже понад рік тричі на тиждень проходить важку процедуру гемодіалізу – це метод штучного очищення крові під час ниркової недостатності.

Зазвичай лікарня повністю забезпечувала пацієнта ліками і витратними матеріалами, та навесні маму хлопчика попросили сходити в аптеку.

Ірина запропонувала лікарці разом звернутися до Департаменту охорони здоров`я обладміністрації або ж до Національної служби здоров`я, щоб ті забезпечили ліками. Лікарка порадила не марнувати час, але Ірина того ж вечора написала лист до НСЗУ.

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Відповідь чекала кілька місяців, та врешті прийшов лист від самої дитячої лікарні, де вона запропонувала відшкодувати витрачену на ліки суму.

В медзакладі пояснюють, що ліків на хворого Марка не вистачило, тому і попросили матір купити їх. В НСЗУ кажуть, що це неправда – і грошей, і препаратів на лікарні виділяють достатньо. Цьогоріч лікарня отримала майже 270 тис. грн для лікування методом гемодіалізу.

Також у Львові вперше в Україні лікарі пересадили підшлункову залозу.

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