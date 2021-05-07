В Кривом Роге отменили оплату за проезд в транспорте

В Кривом Роге с начала мая пользоваться общественным транспортом можно не платя за проезд. Однако действительны такие условия только для владельцев карточки криворожца, которую при каждой поездке надо валидировать.

Кривой Рог — это первый город в Украине, где появилась такая инициатива. Прежде всего сделали это, чтобы стимулировать людей сесть из собственных автомобилей на общественный транспорт.

Таким образом хотят разгрузить движение, снизить трафик, немного улучшить экологию, а главное — увеличить налоги в местный бюджет.

Вместо традиционной оплаты наличными или банковской карточкой начиная с мая жители Кривого Рога используют карточку криворожца.

В частности, местным бесплатный проезд поможет экономить, а перевозчикам — контролировать пассажиропоток и количество транспорта на маршрутах.

Валидаторы передают информацию в единую систему, которая составляет отчеты для дальнейшей компенсации перевозчикам.

Часть расходов перевозчикам компенсирует Департамент социальной политики, еще часть — финансируется из городского бюджета.

Получить карту криворожца может каждый желающий. Достаточно оформить соответствующую заявку и быть зарегистрированным в городе.

Кроме того, карта имеет еще четыре сервиса: медицинский, образовательный, административный и торговый. На программное обеспечение и внедрение системы город потратил 5 млн грн.

Свою карточку криворожца получили уже более 200 тыс. жителей города.

Единый е-билет для транспорта

В Украине планируют внедрять единый электронный проездной билет, которым можно будет удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или в другом общественном транспорте.

По мнению Мининфраструктуры, из-за внедрение такого проекта пассажиры будут удобно оплачивать проезд в общественном транспорте и смогут пересесть с одного вида транспорта на другой по одному билету.

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