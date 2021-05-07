У Кривому Розі скасували оплату за проїзд у транспорті

У Кривому Розі з початку травня користуватися громадським транспортом можна не сплачуючи за проїзд. Однак дійсні такі умови лише для власників картки криворіжця, яку при кожній поїздці треба валідувати.

Кривий Ріг – це перше місто в Україні, де з’явилась така ініціатива. Насамперед зробили це, аби стимулювати людей сісти з власних автомобілей на громадський транспорт.

Таким чином хочуть розвантажити рух, знизити трафік, трохи покращити екологію, а головне – збільшити податки до місцевого бюджету.

Замість традиційної оплати готівкою або банківською карткою починаючи з травня жителі Кривого Рогу використовують картку криворіжця.

Зокрема, місцевим безкоштовний проїзд допоможе економити, а перевізникам – контролювати пасажиропотік та кількість транспорту на маршрутах.

Валідатори передають інформацію до єдиної системи, яка складає звіти для подальшої компенсації перевізникам.

Частину витрат перевізникам компенсує Департамент соціальної політики, ще частину – фінансують із міського бюджету.

Отримати карту криворіжця може кожен охочий. Достатньо оформити відповідну заявку та бути зареєстрованим у місті.

Окрім того, картка має ще чотири сервіси: медичний, освітній, адміністративний та торгівельний. На програмне забезпечення та впровадження системи місто витратило 5 млн грн.

Свою картку криворіжця отримали вже понад 200 тис. жителів міста.

Єдиний е-квиток для транспорту

В Україні планують впроваджувати єдиний електронний проїзний квиток, яким можна буде зручно розраховуватись у тролейбусі, трамваї, автобусі або в іншому громадському транспорті.

На думку Мінінфраструктури, через впровадження такого проекту пасажири зручно оплачуватимуть проїзд у громадському транспорті і зможуть пересісти з одного виду транспорту на інший за одним квитком.

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