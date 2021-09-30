В Киеве частично ограничат движение по мосту Метро: причина и сроки

В Киеве с завтрашнего дня, 1 октября, на четыре дня частично ограничат движение по мосту Метро.

Как предупредили в Киевавтодоре, частичное ограничение движения будет действовать с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября.

За это время обещают отремонтировать старые деформационные швы, поскольку водители очень часто жаловались на состояние покрытия.

Работать в направлении левого берега начнут уже завтра, с девяти часов вечера. Основную часть работ обещают выполнить на выходных и в ночное время, чтобы не было пробок и неудобств для водителей.

Ремонт планируется завершить в понедельник вечером, 4 октября.

Мост Метро через реку Днепр в Киеве был открыт в 1965 году. Это двухъярусное сооружение для движения поездов метрополитена и автотранспорта.

Общая длина моста превышает 682 метра, а ширина верхнего яруса составляет более 9 метров.

С мостом связано и несколько громких инцидентов. Так, в сентябре 2019 года мост Метро захватил и угрожал взорвать бывший военный Алексей Белько. Угрозы он сопровождал выстрелами из винтовки. Тогда в спецоперации по его задержанию задействовали 300 полицейских, вертолеты и катера.

В конце концов силовики задержали экс-военного, никто не пострадал.

А в июне этого года в Киеве сообщили о подозрительном предмете, обнаруженном на мосту Метро, из-за чего было приостановлено движение транспорта.

На месте инцидента работали взрывотехники и правоохранители, однако в самодельном устройстве взрывчатку не обнаружили.

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