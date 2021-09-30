Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество
Юлія Соколова |

В Киеве частично ограничат движение по мосту Метро: причина и сроки

В Киеве с завтрашнего дня, 1 октября, на четыре дня частично ограничат движение по мосту Метро.

Как предупредили в Киевавтодоре, частичное ограничение движения будет действовать с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября.

За это время обещают отремонтировать старые деформационные швы, поскольку водители очень часто жаловались на состояние покрытия.

Работать в направлении левого берега начнут уже завтра, с девяти часов вечера. Основную часть работ обещают выполнить на выходных и в ночное время, чтобы не было пробок и неудобств для водителей.

Ремонт планируется завершить в понедельник вечером, 4 октября.

Мост Метро через реку Днепр в Киеве был открыт в 1965 году. Это двухъярусное сооружение для движения поездов метрополитена и автотранспорта.

Общая длина моста превышает 682 метра, а ширина верхнего яруса составляет более 9 метров.

С мостом связано и несколько громких инцидентов. Так, в сентябре 2019 года мост Метро захватил и угрожал взорвать бывший военный Алексей Белько. Угрозы он сопровождал выстрелами из винтовки. Тогда в спецоперации по его задержанию задействовали 300 полицейских, вертолеты и катера.

В конце концов силовики задержали экс-военного, никто не пострадал.

А в июне этого года в Киеве сообщили о подозрительном предмете, обнаруженном на мосту Метро, из-за чего было приостановлено движение транспорта.

На месте инцидента работали взрывотехники и правоохранители, однако в самодельном устройстве взрывчатку не обнаружили.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Польша может восстановить железнодорожное сообщение с Украиной
Польша может восстановить железнодорожное сообщение с Украиной
Киев сковали пробки: на каких улицах затруднено движение
Киев сковали пробки: на каких улицах затруднено движение
Массовая подделка Сovid-сертификатов: в Киеве разоблачили мошенническую схему
Массовая подделка Сovid-сертификатов: в Киеве разоблачили мошенническую схему
Развязку на Дарницком мосту должны закончить до конца 2022 года — СМИ
Развязку на Дарницком мосту должны закончить до конца 2022 года — СМИ
Делали вид, что просто катаются: в КГГА сообщили о первых перевозчиках-нарушителях
Делали вид, что просто катаются: в КГГА сообщили о первых перевозчиках-нарушителях
Из-за Марша равенства в Киеве перекрыли некоторые станции метро
Из-за Марша равенства в Киеве перекрыли некоторые станции метро
С камерами и термометрами: в Киеве перевозчиков начали проверять инспекторы
С камерами и термометрами: в Киеве перевозчиков начали проверять инспекторы
В Киеве полиция перекрыла часть центральных улиц (карта)
В Киеве полиция перекрыла часть центральных улиц (карта)
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка