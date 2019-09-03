В Киеве судят организатора “референдума” и концлагеря в “ДНР” Лягина

В Киеве судят одну из ключевых фигур создания террористической ДНР Романа Лягина. Именно он организатор так называемого референдума и псевдовыборов 2014 года.

Правозащитники требуют открытого суда и опасаются, чтобы правоохранители не пошли на сотрудничество с обвиняемым.

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Ведь до сих пор неизвестно, каким образом Лягин попал в Украину, когда 14 июня его задержали украинские силовики. Возможно, террорист воспользовался программой СБУ Тебя ждут дома.

Также о Лягине известно, что он был идеологом преобразования донецкого завода Изоляция на секретный концлагерь, где пытали украинских пленных.

А находясь в Донецке он имел финансовый конфликт с тогдашним предводителем Захарченко, после чего перебрался в аннексированный Крым, а оттуда неизвестно как попал в материковую Украину.

Напомним, СБУ задержала автоматчика с бандформирований “ЛДНР”, который прибыл на подконтрольную Украине территорию для оформления паспортов.

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