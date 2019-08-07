СБУ задержала автоматчика с бандформирований “ЛДНР”, который прибыл на подконтрольную Украине территорию для оформления паспортов.

Служба безопасности Украины задержала автоматчика с бандформирований “ДНР” и “ЛНР”, который прибыл на подконтрольную Украине территорию для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Сотрудники участвующие в операции Объединенных сил задержали в Донецкой области участника пророссийских незаконных вооруженных формирований.

– Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации так называемой ДНР. Злоумышленник “служил” автоматчиком в составе 5-й ОМБР “ДНР”, бандформировании Пятнашка и в так называемом казачьем 11-м батальоне “ЛНР”. Также боевик собирал информацию о численности, дислокациях и маршрутах передвижения украинских военных, – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

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Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 6 августа, несмотря на “хлебное перемирие”, были обстреляны позиции украинских военных, в результате чего погибло четверо бойцов ВСУ.

Из-за этого с утра 7 августа Владимир Зеленский провел срочное совещание, на котором присутствовали секретарь СНБО, глава Генштаба и представители ключевых подразделений ВСУ.