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У Києві судять організатора “референдуму” та концтабору в “ДНР” Лягіна

В Києві судять одну з ключових фігур створення терористичної ДНР Романа Лягіна. Саме він організатор так званого референдуму і псевдовиборів 2014 року.

Правозахисники вимагають відкритого суду та побоюються, щоб правоохоронці не пішли на співпрацю з обвинуваченим.

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Адже досі невідомо, яким чином Лягін потрапив до України, коли 14 червня його затримали українські силовики. Можливо, терорист скористався програмою СБУ На тебе чекають вдома.

Також про Лягіна відомо, що він був ідеологом перетворення донецького заводу Ізоляція на секретний концтабір, де катували українських полонених.

А перебуваючи в Донецьку він мав фінансовий конфлікт із тодішнім ватажком Захарченком, після чого перебрався до анексованого Криму, а звідти невідомо як потрапив до материкової України.

Нагадаємо, СБУ затримала автоматника з бандформувань “ЛДНР”, який прибув на підконтрольну Україні територію для оформлення паспортів.

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