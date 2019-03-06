У Миколаєві масово створюють ОСББ та відмовляються від централізованого опалення

Щоб менше морочити собі голову квитанціями та не залежати від постачальників, у Миколаєві мешканці багатоповерхівки відмовилися від централізованого опалення. Створили ОСББ, взяли теплий кредит на індивідуальне опалення і тепер радіють затишку в оселях та заощадженим гривням. Котли встановлені в усіх 72 квартирах. На модернізацію системи опалення ОСББ узяло у банку 1,5 млн. гривень.

Щоб скористатись теплим кредитом учасники ОСББ мають погасити борги за опалення. Потім проголосувати на загальних зборах і порахувати вартість реконструкції. Кредит надають 3 державні банки. Установа сама отримує компенсацію з бюджетів. Люди ж мають вчасно сплачувати тіло кредиту і відсотки.

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Цей варіант підходить тим будинкам, де половина квартир вже з індивідуальним опаленням. У департаменті енергетики пропонують теплі кредити на заміну вікон і дверей у під’їздах, утеплення стін, установлення обладнання, що регулює подачу тепла. У кожного будинку свій спосіб зменшення вартості опалення. Від теплоцентралі місто не відмовиться.

У 2017-му теплий кредит узяли 12 ОСББ Миколаєва. Торік – понад 60. Частіше утеплюють будинки та міняють вікна. Мешканці сплачують лише 10% витрат, решту – державний, обласний і місцевий бюджети. Цьогоріч на програму держава виділила 400 млн. гривень.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що з 1 січня 2019 року в Черкасах, Кам’янці-Подільському, Вінниці, Хмельницькому, Одесі та Рівному тарифи на тепло зростуть на 15-30%.

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