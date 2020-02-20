Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары, куда должны приехать эвакуированные из китайского города Ухань.

Министр заверил, что эвакуированные украинцы здоровы. Он отметил, что 10 дней инкубационного периода они уже прошли, симптомов болезни нет.

Арсен Аваков заверил, что эвакуированные будут проходить процедуру обсервации вместе с медиками, полицейскими и представителями других служб, которые их сопровождали в самолете. Он также добавил, что местные жители не будут пересекаться с ними.

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В МВД также призвали граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественный порядок и с пониманием отнестись к необходимости принятия временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи.

Напомним, эвакуированных из Китая украинцев разместят в санатории в поселке Новые Санжары на Полтавщине. Там за ними будут наблюдать квалифицированные врачи и медсестры.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также сообщил, что полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие эвакуированных во время карантина.

Ранее Факты ICTV публиковали фото номеров санатория в Новых Санжарах.

Фото: Олег Синегубов