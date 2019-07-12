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В Раду проходят 6 партий – опрос

По последним социологическим опросам, в новую Верховную Раду попадают шесть партий.

Среди украинев, кто планирует голосовать и уже определился со своим выбором, за партию Слуга народа отдали бы свои голоса 39%;

Оппозиционная платформа За жизнь набрала бы 12,1%;

партия Европейская Солидарность – 7,9%;

партия Голос – 7,4%;

Батькивщину поддерживают 7,3%;

политсила Украинская Стратегия Гройсмана набирает 5,1%.

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Еще есть шансы у партии Сила и честь, пока она приближается к 4%.

Исследование проводил Центр социальных экспертиз Института социологии. Опрошено 1800 респондентов во всех регионах Украины в период с 5 по 10 июля.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как изготавливают и защищают бюллетени для парламентских выборов.

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