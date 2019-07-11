Как изготавливают и защищают бюллетени для парламентских выборов

На полиграф-комбинате Украина кипит работа – и днем ​​и ночью уже две недели там печатают бюллетени на внеочередные парламентские выборы. Их нужно более 60 млн штук – шести видов. Одного образца по многомандатному округу, и 5 образцов для одномандатного.

Самый дешевый обошелся в две грн 28 коп имеет наименьшую длину 20 см, там всего пять кандидатов, отправится в Хмельницкий округ. Самый длинный, стоимостью четыре грн 68 коп, 80 сантиметров длиной, и 46 кандидатов получат избиратели в одесском округе.

Нынешние бюллетени в отличие от предыдущих выборов осовременили.

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Бюллетени имеют 8 степеней защиты, главные – водяные знаки.

Еще одна степень защиты – нумерация бюллетеней специальной краской, которая через два дня после нанесения четко отображаться с двух сторон.

Последний процесс – бюллетени режут, считают и пакуют. Все вручную.

Комбинат уже напечатал 84% бюллетеней. Волынь, Закарпатье и Ровенская области уже получили первые 5 млн образцов. За неделю до выборов обещают напечатать все.

К слову, выборы в Верховную Раду 2019: номера партий в бюллетене.

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