Снятие лапши с ушей и голос за гречку: в Днепре прошел предвыборный фестиваль

В Днепре высмеивают грязные избирательные технологии. Там прошел фестиваль ГречкаФест. Это своеобразная выставка грязных методов агитации. Все, чтобы в очередной раз напомнить избирателям: голосовать надо с умом.

Посетители могли собственноручно щелкать пустые обещания политиков, снимать лапшу с ушей, отдать голос за гречку или подписать фейковую петицию.

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Чтобы с юмором попрощаться с грязными методами агитации, которые за годы независимости стали привычными для украинских политиков, пришли сотни людей.

Всего с начала избирательного процесса в Украине полиция уже зарегистрировала более 2800 заявлений и сообщений о нарушениях, открыто более 100 уголовных производств. В основном это незаконная агитация, подкуп избирателей и повреждения имущества.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как изготавливают и защищают бюллетени для парламентских выборов.

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