Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Снятие лапши с ушей и голос за гречку: в Днепре прошел предвыборный фестиваль

В Днепре высмеивают грязные избирательные технологии. Там прошел фестиваль ГречкаФест. Это своеобразная выставка грязных методов агитации. Все, чтобы в очередной раз напомнить избирателям: голосовать надо с умом.

Посетители могли собственноручно щелкать пустые обещания политиков, снимать лапшу с ушей, отдать голос за гречку или подписать фейковую петицию.

Читайте: Процветает клонирование: технологии конкуренции на выборах в ВР

Чтобы с юмором попрощаться с грязными методами агитации, которые за годы независимости стали привычными для украинских политиков, пришли сотни людей.

Всего с начала избирательного процесса в Украине полиция уже зарегистрировала более 2800 заявлений и сообщений о нарушениях, открыто более 100 уголовных производств. В основном это незаконная агитация, подкуп избирателей и повреждения имущества.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как изготавливают и защищают бюллетени для парламентских выборов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Фестивали лета 2019 в Украине и Европе: где отдохнуть и послушать музыку
Atlas Weekend 2019: в Киеве начался крупнейший музыкальный фестиваль лета
Суд Днепра отпустил парней, убивших мужчину ради видео
Холодный яр в Черкасской области – фестиваль для патриотов-единомышленников
День Днепра. 7 фактов о главной реке Украины
Бизнесмен провел в плену налоговиков около трех недель
Сплела веревку из простыней: в Днепре девушка сорвалась с 4 этажа общежития
Легендарний ФК Днепр прекращает существование

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка