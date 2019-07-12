У Раду проходять 6 партій – опитування
За останніми соціологічними опитуваннями, до нової Верховної Ради потрапляють шість партій.
Серед тих українців, хто планує голосувати і вже визначився зі своїм вибором, за партію Слуга народу віддали б свої голоси 39,%;
Опозиційна платформа За життя набрала б 12,1%;
партія Європейська Солідарність – 7,9%;
партія Голос – 7,4%;
Батьківщину підтримують 7,3%;
політсила Українська Стратегія Гройсмана набирає 5,1%.
Читайте: Знімання локшини з вух та голос за гречку: у Дніпрі пройшов передвиборчий фестиваль
Ще є шанси у партії Сила і честь, поки вона наближається до 4%.
Дослідження проводив Центр соціальних експертиз Інституту соціології. Опитано 1800 респондентів в усіх регіонах України у період з 5 до 10 липня.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як виробляють та захищають бюлетені для парламентських виборів.