У Раду проходять 6 партій – опитування

За останніми соціологічними опитуваннями, до нової Верховної Ради потрапляють шість партій.

Серед тих українців, хто планує голосувати і вже визначився зі своїм вибором, за партію Слуга народу віддали б свої голоси 39,%;

Опозиційна платформа За життя набрала б 12,1%;

партія Європейська Солідарність – 7,9%;

партія Голос – 7,4%;

Батьківщину підтримують 7,3%;

політсила Українська Стратегія Гройсмана набирає 5,1%.

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Ще є шанси у партії Сила і честь, поки вона наближається до 4%.

Дослідження проводив Центр соціальних експертиз Інституту соціології. Опитано 1800 респондентів в усіх регіонах України у період з 5 до 10 липня.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як виробляють та захищають бюлетені для парламентських виборів.

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