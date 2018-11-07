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У Тернополі страйкують маршрутники – коли змінять ціну проїзду

Від понеділка Тернопіль лихоманить. Люди масово ходять пішки, автомобілі стоять у заторах, а маршрутки саботують свою роботу.

Перевізники страйкують другий день через скасування рішення про підняття тарифів на проїзд до 9 гривень та повернення попередньої  вартості – 5 гривень. За таку ціну квитка перевізники працювати навідріз відмовляються.

Аби вирішити транспортну кризу перевізників покликали на перемовини. Підприємці стверджують, що не мають за що заправити техніку. Мовляв, через збитковість тарифів брали пальне в позику. В кожної фірми зо 300 тисяч боргу.

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Перевізники висунули умови – місто має повернути борг у півтора мільйона гривень за перевезення пільговиків та підняти ціну за проїзд до 7 гривень. Завтра теж обіцяють страйкувати. Водночас, мерія Тернополя обіцяє до кінця тижня переглянути тарифи, щоб задовольнити і пасажирів, і перевізників.

Нагадаємо, вартість проїзду у Тернополі зросла на 200%.

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