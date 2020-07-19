У Вінниці учасники бойових дій на Донбасі відкрили вже чотири успішні бізнес-проекти

У Вінниці колишні учасники бойових дій відкрили чотири бізнеси. В цьому їм допоміг місцевий благодійний фонд. Кожного профінансували майже на 100 тис. грн.

Тепер колишні учасники АТО мають свою справу, налагоджують мирне життя, та думають про розширення і працевлаштування своїх побратимів.

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Колишній боєць 92-ї бригади перетворив своє хобі на справу життя. Після бізнес курсів учасник АТО, колишній викладач Донецького університету, філолог Михайло Жилін взявся за випікання пампухів.

Підтримати ветерана вирішили доброчинці й дали понад 100 тис. грн на бізнес. Михайло переконує, що людина має насолоджуватись не лише смаком, а й подачею.

Ветеран Сергій Бондаренко відкрив медовий бізнес. Колишній боєць навіть не уявляв, що колись займатиметься пасікою. Він виготовляє надзвичайні солодощі з медом, сухофруктами та горіхами.

Спершу Сергій сам вкладався у справу, але грошей не вистачало. Нині завдяки підтримці доброчинців зміг придбати необхідне обладнання.

Наразі у Вінниці вже чотири проекти, започатковані колишніми бійцями. Після бізнес курсів їх підтримали в одному із місцевих благодійних фондів.

Повертати отримані гроші колишні бійці не будуть. Вони уже самі стають доброчинцями. Створили разом із фондом ресурс, куди робитимуть внески та допомагатимуть іншим бійцям стати на ноги.

Економічний прогноз для економіки України на 2020 рік

Під час пом’якшення карантинних обмежень українська економіка почала відновлюватися. Однак очікується, що вихід на докризові показники займе як мінімум кілька кварталів.

В рамках спецпроекту Київського міжнародного економічного форуму представники великого українського бізнесу – Віталій Антонов, Ігор Ніконов, Борис Шестопалов, Василь Хмельницький – оцінили перспективи національної економіки у другому півріччі 2020 року і поділилися своїм баченням антикризових заходів.

Засновник OKKO Group Віталій Антонов заявив, що за різними оцінками, в 2020 році падіння світового ВВП становитиме від 4,6% до 7,6%. Але українська економіка, не маючи достатнього запасу міцності в порівнянні з розвиненими державами, може втратити ще більше.