У врага один убитый, шесть раненых. Как прошла ночь в районе Водяного

На передовой опять обострение. Сегодня утром в районе Водяного ранен один наш защитник. Российские оккупанты всадили из гранатометов по нашим позициям. Двое украинских бойцов получили ранения за минувшие сутки. В то же время, у врага – один убитый, шестеро – ранены. Стрельба продолжалась почти по всей линии фронта.

Крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и минометы. Арсенал вооружения, которое применяют российские оккупанты против защитников Верхнеторецкого, впечатляет. По нашим укреплениям палят также враждебные боевые машины пехоты. Пытаются разобрать наблюдательные посты. Разобрать – на армейском сленге означает разрушить. А еще здесь активизировались снайперы. Бывает, пули свистят над головами.

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Вражеские позиции хорошо видно. А врага – хорошо слышно. Потому что расстояние между нашими опорниками и противником невелика. На днях террористы очень громко отмечали так называемый день республики. Правда, никем, кроме них самих, не признанный.

Российские оккупанты всячески пытаются дестабилизировать ситуацию на передовой. Однако украинские военные только улыбаются на такие попытки. Бойцы бригады Холодный Яр говорят: прочно удерживают позиции.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работают украинские спецназовцы.

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