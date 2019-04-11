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Факти / Відео / Україна

У ворога один вбитий, шість поранених. Як пройшла ніч у районі Водяного

На передовій знову загострення. Сьогодні зранку у районі Водяного поранено одного нашого захисника. Російські окупанти вгатили з гранатометів по наших позиціях. Двоє українських бійців поранено за минулу добу. Водночас, у ворога – один убитий, шестеро – поранено. Стрілянина тривала майже по всій лінії фронту.

Великокаліберні кулемети, гранатомети і міномети. Арсенал озброєння, яке застосовують російські окупанти проти захисників Верхньоторецького, вражає. По наших укріпленнях гатять також ворожі бойові машини піхоти. Намагаються розібрати спостережні пости. Розібрати – на армійському сленгу означає зруйнувати. А ще тут активізувалися снайпери. Буває, кулі свистять над головами.

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Ворожі позиції добре видно. А ворога – добре чути. Бо відстань між нашими опорниками та противником невелика. Днями терористи дуже голосно відзначали так званий день республіки. Щоправда, ніким, крім них самих, не визнаної.

Російські окупанти всіляко намагаються дестабілізувати ситуацію на передовій. Однак українські вояки тільки всміхаються на такі спроби. Бійці бригади Холодний Яр кажуть: міцно утримують позиції.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працюють українські спецпризначенці.

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