В Запорожской и Херсонской областях оккупанты хотят создать “народные республики” — Денисенко

В Запорожской и Херсонской областях российские оккупанты пытаются создать так называемые народные республики на территории этих регионов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил помощник главы МВД Вадим Денисенко.

По его словам, после россияне эти оккупированные регионы будут присоединять к России по Крымскому сценарию.

Сейчас же враг пытается все больше ввести в обращение российский рубль, то есть чтобы весь местный бизнес переходил на рубли.

– Они не смогли “нагнуть” всех учителей с 1 апреля перейти на российскую образовательную программу. Теперь они заявили, что с 1 сентября все должны перейти на российские школьные программы. Аксенов [марионеточный глава оккупированного Россией Крыма – Ред.] заявил, что учителей будет переквалифицироваться на территории Крыма, — сказал Вадим Денисенко.

Представитель МВД отметил, что Евросоюз объявил о введении санкций против Сбербанка РФ. Этот шаг очень важен, ведь именно на этот банк приходится 37% всей банковской системы России.

– “Удар” по Сбербанку – это самый большой удар, который можно нанести по российской банковской системе, – сказал Денисенко.

Ранее сообщалось, что в Херсоне оккупанты распространяют листовки, где отмечается, что настоящая цель Путина – не мифическая “защита Донбасса”, а захват всей территории страны. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские захватчики пишут, что украинцы сами виноваты, потому что выбрали такую власть.

Также стало известно, что во временно оккупированном Херсоне, вероятно, российские оккупанты копают новые ряды могил. С 28 февраля по 15 апреля на Херсонском кладбище появилось по меньшей мере 824 могилы.

Фото: Генштаб ЗСУ

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