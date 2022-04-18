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У Запорізькій і Херсонській областях окупанти хочуть створити “народні республіки” – Денисенко

Марта Бондаренко редакторка стрічки

У Запорізькій і Херсонській областях російські окупанти намагаються утворити так звані народні республіки на території цих областей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник голови МВС Вадим Денисенко.

За його словами, потім росіяни ці окуповані регіони будуть приєднувати до Росії за Кримським сценарієм.

Наразі ворог намагається все більше ввести в обіг російський рубль, тобто щоб увесь місцевий бізнес переходив на рубль.

– Вони не змогли “нагнути” всіх вчителів з 1 квітня перейти на російську освітню програму. Тепер вони заявили, що з 1 вересня мають перейти на російські шкільні програми. Аксьонов [маріонетковий голова окупованого Росією Криму – Ред.] заявив, що вчителів перекваліфіковуватимусь на території Криму, – сказав Вадим Денисенко.

Речник голови МВС зазначив, що Євросоюз оголосив про введення санкцій проти Сбербанку РФ. Цей крок є дуже важливим, адже саме на цей банк припадає 37% всієї банківської системи Росії.

– “Удар” по Сбербанку – це найбільший “удар”, який можна завдати по російській банківській системі, – сказав Денисенко.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні окупанти поширюють листівки, де зазначається, що справжня мета Путіна – не міфічний “захист Донбасу”, а захоплення всієї території країни. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російські загарбники пишуть, що українці самі винні, бо вибрали таку владу.

Також стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні, ймовірно, російські окупанти копають нові ряди могил. З 28 лютого до 15 квітня на Херсонському кладовищі з’явилося щонайменше 824 могили.

Фото: Генштаб ЗСУ

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