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Факты / Видео / Украина / Политика

Украина не получила ни одного документа от Германии о передаче военных касок — Резников

Петро Дем'янчук

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев еще не получал ни одного официального документа о предоставлении 5 тысяч немецких касок для украинских военных. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

К тому же, Украина не просила Германию помогать нам именно шлемами.

Ранее глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт на заседании комитета Бундестага по обороне заявила, что ФРГ предоставит Украине 5 тысяч военных касок.

— Мы доставим в Украину 5000 шлемов — необходимое снаряжение, — говорилось в сообщении минобороны ФРГ.

Также министр обороны Резников подчеркнул, что нам крайне необходимо, чтобы Германия наконец-то прекратила блокирование передачи оружия от других стран.

Ранее Берлин запретил помощь Украине от Эстонии и продолжает блокировать покупку вооружения через логистическую организацию НАТО.

В декабре немецкое издание Bild написало, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО.

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