Украина не получила ни одного документа от Германии о передаче военных касок — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев еще не получал ни одного официального документа о предоставлении 5 тысяч немецких касок для украинских военных. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

К тому же, Украина не просила Германию помогать нам именно шлемами.

Ранее глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт на заседании комитета Бундестага по обороне заявила, что ФРГ предоставит Украине 5 тысяч военных касок.

— Мы доставим в Украину 5000 шлемов — необходимое снаряжение, — говорилось в сообщении минобороны ФРГ.

Ministerin Lambrecht informierte heute den Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag über ihre Vorhaben in der Legislatur. Sie machte auch deutlich, dass Deutschland eng an der Seite der ???????? steht. Wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern — Ausrüstung, die gebraucht wird. pic.twitter.com/tWbI44NAch — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 26, 2022

Также министр обороны Резников подчеркнул, что нам крайне необходимо, чтобы Германия наконец-то прекратила блокирование передачи оружия от других стран.

Ранее Берлин запретил помощь Украине от Эстонии и продолжает блокировать покупку вооружения через логистическую организацию НАТО.

В декабре немецкое издание Bild написало, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО.

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