Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев еще не получал ни одного официального документа о предоставлении 5 тысяч немецких касок для украинских военных. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

К тому же, Украина не просила Германию помогать нам именно шлемами.

Ранее глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт на заседании комитета Бундестага по обороне заявила, что ФРГ предоставит Украине 5 тысяч военных касок.

Ministerin Lambrecht informierte heute den Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag über ihre Vorhaben in der Legislatur. Sie machte auch deutlich, dass Deutschland eng an der Seite der ???????? steht. Wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern — Ausrüstung, die gebraucht wird. pic.twitter.com/tWbI44NAch

— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 26, 2022