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Факти / Відео / Україна / Політика

Україна не отримала жодного документу від Німеччини про передачу військових касок – Резніков

Петро Дем'янчук

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Київ ще не отримував жодного офіційного документа про надання 5 тисяч німецьких касок для українських військових. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

До того ж Україна не просила Німеччину допомагати нам саме шоломами.

Раніше голова міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт на засіданні комітету Бундестагу з оборони заявила, що ФРН надасть Україні 5 тисяч військових касок.

– Ми доставимо в Україну 5000 шоломів – спорядження, яке потрібне, – йшлося у повідомленні міноборони ФРН.

Також міністр оборони Резніков наголосив, що нам вкрай необхідно, щоб Німеччина нарешті припинила блокування передачі зброї від інших країн.

Раніше Берлін заборонив допомогу Україні від Естонії та продовжує блокувати купівлю озброєння через логістичну організацію НАТО.

У грудні видання Bild писало, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання озброєння Україні у межах НАТО.

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