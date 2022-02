Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Київ ще не отримував жодного офіційного документа про надання 5 тисяч німецьких касок для українських військових. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

До того ж Україна не просила Німеччину допомагати нам саме шоломами.

Раніше голова міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт на засіданні комітету Бундестагу з оборони заявила, що ФРН надасть Україні 5 тисяч військових касок.

Ministerin Lambrecht informierte heute den Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag über ihre Vorhaben in der Legislatur. Sie machte auch deutlich, dass Deutschland eng an der Seite der ???????? steht. Wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern – Ausrüstung, die gebraucht wird. pic.twitter.com/tWbI44NAch

— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 26, 2022