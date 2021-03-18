Украина в ТКГ предлагает начать процесс разминирования на Донбассе перед Пасхой
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила начать процесс гуманитарного разминирования на Донбассе накануне Пасхальных праздников.
Заместитель главы делегации Алексей Резников призвал прежде всего разминировать участки, на которых есть кладбища, объекты водо-, газо- и электроснабжения.
Также он в очередной раз поднял вопрос разблокирования работы контрольных пунктов Счастье и Золотое. Украина ждет от российской делегации соответствующих решений.
Силовое решение конфликта
В зоне проведения операции Объединенных сил участились сообщения, содержащие взаимные обвинения в готовности сторон к силовому решению конфликта.
Все это негативно сказывается на деятельности Трехсторонней контактной группы.
С ноября 2020 года наблюдается постепенный рост количества нарушений режима прекращения огня, что негативно влияет на население в зоне конфликта на Донбассе.