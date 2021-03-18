Кравчук не исключает возможность атаки России с юга

Ситуация с водой в Крыму может обостриться. Также не исключена возможность российской атаки с юга.
Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.
По его словам, Крым хотят превратить в военную базу, а Украина просто так поставлять воду на полуостров не будет, потому что она может достаться военным заводам, а не гражданам.
— Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину.
Херсон, Мариуполь — эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить его водой. Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России, — заявил он.
Ранее Леонид Кравчук допускал возможность подачи воды на полуостров со стороны Украины в случае гуманитарной катастрофы.
Проблемы с водоснабжением в Крыму
В январе 2021 года в оккупированном Крыму почти полностью высохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало водой Симферополь — один из крупнейших городов полуострова.
Экологическая катастрофа, связанная с острой нехваткой пресной воды, началась в Крыму вскоре после аннексии РФ.
Украина перекрыла водоснабжение на полуостров еще в мае 2014 года через несколько месяцев после аннексии полуострова.
Крым получит воду от Украины только тогда, когда он фактически вернется в ее состав.