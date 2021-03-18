Україна в ТКГ пропонує почати процес розмінування на Донбасі перед Великоднем

Українська делегація в Тристоронній контактній групі запропонувала почати процес гуманітарного розмінування на Донбасі напередодні Великодніх свят.

Заступник голови делегації Олексій Резніков закликав насамперед розмінувати ділянки, на яких є кладовища, об’єкти водо-, газо- та електропостачання.

Також він вкотре порушив питання розблокування роботи контрольних пунктів Щастя та Золоте. Україна чекає від російської делегації відповідних рішень.

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Силове вирішення конфлікту

У зоні проведення операції Об’єднаних сил почастішали повідомлення, що містять взаємні звинувачення щодо готовності сторін до силового вирішення конфлікту.

Все це негативно позначається на діяльності Тристоронньої контактної групи.

З листопада 2020 року спостерігається поступове зростання кількості порушень режиму припинення вогню, що негативно впливає на населення у зоні конфлікту на Донбасі.

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