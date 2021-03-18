Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Політика

Україна в ТКГ пропонує почати процес розмінування на Донбасі перед Великоднем

Українська делегація в Тристоронній контактній групі запропонувала почати процес гуманітарного розмінування на Донбасі напередодні Великодніх свят.

Заступник голови делегації Олексій Резніков закликав насамперед розмінувати ділянки, на яких є кладовища, об’єкти водо-, газо- та електропостачання.

Також він вкотре порушив питання розблокування роботи контрольних пунктів Щастя та Золоте. Україна чекає від російської делегації відповідних рішень.

Читайте
Кравчук не відкидає можливість атаки Росії з півдня

Силове вирішення конфлікту

У зоні проведення операції Об’єднаних сил почастішали повідомлення, що містять взаємні звинувачення щодо готовності сторін до силового вирішення конфлікту.

Все це негативно позначається на діяльності Тристоронньої контактної групи.

З листопада 2020 року спостерігається поступове зростання кількості порушень режиму припинення вогню, що негативно впливає на населення у зоні конфлікту на Донбасі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Донбасі почастішали повідомлення про силове вирішення конфлікту – ОБСЄ
На Донбасі почастішали повідомлення про силове вирішення конфлікту – ОБСЄ
Український військовий отримав кульове поранення під Торецьком
Український військовий отримав кульове поранення під Торецьком
Росія не хоче миру, ми зайшли в глухий кут: Кравчук про ситуацію на Донбасі
Росія не хоче миру, ми зайшли в глухий кут: Кравчук про ситуацію на Донбасі
На Донбасі від снайперської кулі загинув український військовий
На Донбасі від снайперської кулі загинув український військовий
Поранено військового: окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Поранено військового: окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
З відбитками пальців і фото: окупанти планують пускати в “ДНР” за “перепустками”
З відбитками пальців і фото: окупанти планують пускати в “ДНР” за “перепустками”
Місія ОБСЄ зафіксувала 150 порушень припинення вогню на Донбасі за добу
Місія ОБСЄ зафіксувала 150 порушень припинення вогню на Донбасі за добу
Є загроза виходу РФ з режиму припинення вогню – Кравчук
Є загроза виходу РФ з режиму припинення вогню – Кравчук
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка