Украинец Новиков во второй раз стал самым сильным человеком в мире

Украинский спортсмен Алексей Новиков во второй раз подтвердил свой титул самого сильного на планете. Об этом сообщили в Instagram организаторы международных соревнований.

Украинский стронгмен принял участие в пяти испытаниях. В двух из них Новиков победил, а в остальных трех был среди лидеров. Он набрал 68 очков и на десяток пунктов опередил канадца Жан-Франсуа Карона.

Новиков стал вторым украинцем после Василия Вирастюка, что завоевал титул самого сильного человека планеты.

Свой титул стронгмен получил в ноябре 2020 года на соревнованиях The World’s Strongest Man 2020, состоявшихся в штате Флорида в США. Тогда он опередил британца Тома Столтмена и канадца Жан-Франсуа Карона.

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