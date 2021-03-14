Українець Новіков вдруге став найсильнішою людиною у світі

Українець Олексій Новіков вдруге став найсильнішою людиною планети. Про це повідомили в Instagram організатори міжнародних змагань.

Український стронгмен взяв участь у п’яти випробовуваннях. У двох із них Новіков переміг, а в інших трьох був серед лідерів. Він набрав 68 очок та на десяток пунктів випередив канадця Жан-Франсуа Карона.

Новіков став другим українцем після Василя Вірастюка, що виборов титул найсильнішої людини планети.

Свій титул стронгмен отримав у листопаді 2020 року на змаганнях The World’s Strongest Man 2020, що відбулися у штаті Флорида у США. Тоді він випередив британця Тома Столтмена та канадця Жан-Франсуа Карона.