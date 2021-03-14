Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Спорт

Українець Новіков вдруге став найсильнішою людиною у світі

Українець Олексій Новіков вдруге став найсильнішою людиною планети. Про це повідомили в Instagram організатори міжнародних змагань.

Читайте
UFC дозволив бійцям вживати марихуану. Яких спортсменів ловили на наркотиках

Український стронгмен взяв участь у п’яти випробовуваннях. У двох із них Новіков переміг, а в інших трьох був серед лідерів. Він набрав 68 очок та на десяток пунктів випередив канадця Жан-Франсуа Карона.

Новіков став другим українцем після Василя Вірастюка, що виборов титул найсильнішої людини планети.

Свій титул стронгмен отримав у листопаді 2020 року на змаганнях The World’s Strongest Man 2020, що відбулися у штаті Флорида у США. Тоді він випередив британця Тома Столтмена та канадця Жан-Франсуа Карона.

Теги:

По темі

Не Росія: яка країна стала лідером за допінговими випадками у 2020 році
Не Росія: яка країна стала лідером за допінговими випадками у 2020 році
Українець Новіков став найсильнішою людиною планети у 2020 році
Українець Новіков став найсильнішою людиною планети у 2020 році
Українець Новіков встановив світовий рекорд з піднімання гантелі на час
Українець Новіков встановив світовий рекорд з піднімання гантелі на час
Світовий рекорд: зірка Гри престолів підняв штангу вагою 501 кг
Світовий рекорд: зірка Гри престолів підняв штангу вагою 501 кг
Олімпійський чемпіон українець Торохтій дискваліфікований за допінг
Олімпійський чемпіон українець Торохтій дискваліфікований за допінг
Український олімпійський чемпіон попався на допінгу
Український олімпійський чемпіон попався на допінгу
Відомого українського штангіста дискваліфікували за допінг
Відомого українського штангіста дискваліфікували за допінг
394 кг! Важкоатлет Пелешенко встановив новий рекорд України
394 кг! Важкоатлет Пелешенко встановив новий рекорд України
Вгору Вгору