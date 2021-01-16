Сильнейшая лига ММА — Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) разрешила бойцам частично употреблять марихуану.

Таким образом, тест на наличие марихуаны отныне не будет нарушением правил организации.

Однако, в этом нововведении есть свои нюансы. Представители антидопингового агентства США уточнили, что спортсменов все же будут наказывать, если будет доказано, что они употребляли марихуану ради улучшения результатов.

— Иногда следы от употребления марихуаны сохраняются в организме длительное время, — сказал вице-президент UFC Джефф Новицки.

Он также добавил, что бойцам не разрешат участвовать в турнирах под действием марихуаны.

В декабре 2020 года из-за положительного теста на марихуану на полгода отстранили от соревнований американского бойца UFC Нико Прайса. Кроме дисквалификации Прайс вынужден заплатить штраф в размере $8 тыс, а еще исход поединка Прайса и Дональда Серроне, который состоялся в сентябре 2020 года, аннулировали. Сам поединок завершился ничьей.

Спортсмены выступают за легализацию давно

В мае 2019 года 150 спортсменов обратились с просьбой легализовать марихуану в спорте к WADA. Подпись под документом поставили известные игроки в американский футбол, велогонщики, регбисты, легендарный боксер Майк Тайсон.

Они сделали это через организацию Athletes for care, которая занимается изучением положительного влияния каннабиса на организм человека.

— Мы гордимся, что нас поддержало такое количество уважаемых во всем мире спортсменов. Мы также просим болельщиков поддержать нашу инициативу. Мы обнаружили улучшение качества жизни благодаря конопле, в частности значительные терапевтические и оздоровительные преимущества. Эти препараты должны быть доступны всем спортсменам, — говорится в письме.

Но эта инициатива вызвала противоречивую реакцию общества. Несмотря на то, что в США, Канаде и некоторых странах Европы марихуана разрешена частично или полностью, легализация этой “травки” в спорте — совсем другое дело.

Ведь если всем спортсменам разрешить употребление каннабиса, остаются определенные страны мира, где атлеты за это могут попасть за решетку.

Марихуана находится в списке запрещенных препаратов WADA с 2004 года, когда он был составлен.

На сайте USADA объясняется причины запрета WADA марихуаны в спорте:

употребление марихуаны не тормозит и не ухудшает физическую активность человека, а позволяет повысить работоспособность спортсмена;

каннабис приводит к мышечному расслаблению, что способствует более быстрому восстановлению после тренировки;

каннабис повышает концентрацию внимания и позволяет избегать стресса во время соревнований.

Это означает, что вещество подпадает под два критерия из трех: позволяет улучшать спортивные результаты, потенциально опасен для здоровья спортсмена или нарушает дух спорта. Для запрета определенного препарата или вещества достаточное его соответствие двум критериям.

Также марихуана имеет определенные риски для здоровья — это негативное воздействие на дыхательное, сердечное и психическое здоровье. А еще увеличивает риск сердечного приступа, можно получить острое заболевание грудной клетки и легочную инфекцию. А хроническое употребление марихуаны может привести к паранойе и психозу.

У Тайсона даже собственная ферма. Кого ловили на наркотиках?

Чаще всего наркотики можно встретить в богатых видах спорта — футбол, бокс, теннис, хоккей, баскетбол. Например, в 1980 в Национальной баскетбольной лиге (НБА) наркотики стали настоящей проблемой.

— Кокс везде. 80% его употребляют. Это как пить воду. Ты нюхаешь для лучшей коммуникации. Кокс — наркотик для богатых, в НБА он заменил алкоголь, — говорил один из игроков НБА.

Успешному спортсмену сейчас по-прежнему не сложно достать дорогой кокаин, не говоря о марихуане и других легких наркотиках.

На употреблении наркотиков часто ловили звезд спорта. В лучшем случае все обходилось дисквалификацией и осуждением, а иногда все завершалось летально.

Майкл Фелпс, плавание

Лучший спортсмен в истории Олимпийских игр в 2009 году попал в неприятную ситуацию. Снимок, на котором он курит марихуану с помощью бонга, стал вирусным. Папарацци преследовали Фелпса, а болельщики обрушили на него шквал критики.

Впоследствии федерация плавания США приняла решение отстранить Фелпса на три месяца. Также с ним разорвал контракт один спонсор — американская компания по производству сухих завтраков.

После завершения карьеры Фелпс признался, что годами боролся с депрессией и в этом ему помогали марихуана и алкоголь.

Мартина Хингис, теннис

Пятикратная победительница турниров серии Grand Slam в одиночном разряде Мартина Хингис завершила карьеру в 2007 году после того, как ее допинг-проба с Уимблдона дала положительный результат на кокаин.

Концентрация вещества была небольшой, но все равно угрожала Хингис двухлетним баном.

В 2013 году Хингис вернулась в большой спорт, но сосредоточилась на парном разряде: выиграла десять турниров Grand Slam в паре и миксте и взяла серебро летней Олимпиады в Рио-2016 вместе с Тимеей Бачински.

Майк Тайсон, бокс

Легендарного боксера Майка Тайсона на употреблении марихуаны и кокаина ловили редко, как могло бы показаться. Спортсмен использовал накладные мешки с мочой и искусственный пенис, чтобы сдавать допинг-пробы.

Но они все же повлияли на спортивные результаты и имидж Тайсона. Через 15 лет после боя с Эвандером Холифилдом он признался, что откусил ему ухо не только из-за приступа ярости, — это были последствия употребления наркотиков.

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В 2008 году Тайсона арестовали за вождение в состоянии наркотического опьянения, но отпустили на следующий день. Проблемы с весом тоже вызванные употреблением наркотиков, а провалы в памяти и дезориентация привели к тому, что в номере отеля он забыл сумку с $1 млн.

Боксер прошел три курса детоксикации, лечился у психиатра, но до сих пор курит марихуану. У него даже есть ферма по выращиванию конопли.

Кристофер Боумен, фигурное катание

Победителя этапов Гран-при и призера чемпионата мира нашли мертвым в одном из мотелей Лос-Анджелеса.

В организме 40-летнего Боумена обнаружили алкоголь, марихуану, кокаин и валиум, а также препарат для лечения биполярного расстройства. Причиной смерти бывшего спортсмена назвали случайную передозировку наркотиками.

Диего Марадона, футбол

Легендарный аргентинский футболист долгое время имел серьезные проблемы с наркотиками. В 1991 году у него обнаружили 36 граммов кокаина. Его арестовали и приговорили к 14 месяцам условного заключения.

В 1994 году его отстранили от участия в чемпионате мира из-за наркотиков. Перед последним матчем группового этапа против Болгарии его тест показал наличие пяти запрещенных веществ. Его дисквалифицировали на 15 месяцев. В 1997 году Марадона снова поймали на кокаине.

В 40 лет из-за передозировки он перенес первый инфаркт.

А вот тяжелых наркотиков в спорте почти нет. Согласно исследованиям, количество зависимых от героина спортсменов значительно меньше, чем у их сверстников, не занимающихся спортом.

Ученые даже называют спорт одним из факторов, который сдерживает героиновую зависимость. Ведь морфин невероятно быстро снижает показатели физической активности.

Тяжелые наркотики очень быстро разрушают центральную нервную систему, способствуют развитию тромбоза, приводят к болезням сердца, печени и почек. Спортсмены часто забывают о вреде кокаина и марихуаны, но смертельная опасность тяжелых наркотиков их останавливает.