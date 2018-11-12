Українська Біржа Благодійності: як допомагають передчасно народженим дітям

17 листопада світ відзначає міжнародний день передчасно народжених дітей. Щорічно у світі народжується близько 15 млн таких малюків. Не виняток й Україна.

Тож, аби привернути увагу до таких крихітних громадян та показати як виглядає передчасно народжена дитина, Українська Біржа Благодійності започаткувала фотопроект Маленька вага великої проблеми.

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А за отримані гроші буде придбано вкрай важливе обладнання для чотирьох українських лікарень у Львові, Харкові, Маріуполі та Києві.

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Опубліковано Листопад, 12 в 20:02



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