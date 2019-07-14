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Факты / Происшествия

Под Сумами разбился вертолет Ми-2 – пилот погиб

В Сумской области в результате падения вертолета Ми-2 погиб его пилот.

Під Сумами розбився вертоліт МІ-2

Вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время опрыскивания полей упал вертолет Ми-2.

К сожалению, пилот погиб.

Трагедия произошла около 15.30.

Читайте: На Харьковщине упал учебно-тренировочный самолет Л-39

Причины падения вертолета выясняются.

Напомним, 30 мая возле в Ровенской области произошла авария военного вертолета Ми-8, выполнявшего учебно-тренировочный полет.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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