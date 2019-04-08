Ужгород в магнолиях: город окутан сладким ароматом

В Ужгороде массово расцвели магнолии.

Город окутан нежным, разноцветным цветом и сладким ароматом. На каждой улице – десятки впечатляющих красотой экзотических деревьев.

Так много магнолий, как здесь, нет нигде в Украине. Первую китайскую гостю посадили в Ужгороде – в конце 19 века. Сейчас в городе около 20 видов этих деревьев.

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У всех цветы разного размера, формы и оттенка. Этой весной магнолии массово расцвели на неделю раньше, чем в прошлом году. Цвести будут почти месяц.

К слову, в Луцке мужчина создал эко-Таврию.

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