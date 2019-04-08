Ужгород в магноліях: місто оповите солодким ароматом
В Ужгороді масово розквітли магнолії.
Місто оповите ніжним, різнобарвним квітом і солодким ароматом. На кожній вулиці – десятки вражаючих красою екзотичних дерев.
Так багато магнолій, як тут, немає ніде в Україні. Першу китайську гостю посадили в Ужгороді – наприкінці 19 століття. Нині в місті майже 20 видів цих дерев.
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У всіх квіти різного розміру, форми й відтінку. Цієї весни магнолії масово розквітли на тиждень раніше, ніж торік. Цвістимуть майже місяць.
До слова, в Луцьку чоловік створив еко-Таврію.
2019-04-08
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