Ужгород в магноліях: місто оповите солодким ароматом

В Ужгороді масово розквітли магнолії.

Місто оповите ніжним, різнобарвним квітом і солодким ароматом. На кожній вулиці – десятки вражаючих красою екзотичних дерев.

Так багато магнолій, як тут, немає ніде в Україні. Першу китайську гостю посадили в Ужгороді – наприкінці 19 століття. Нині в місті майже 20 видів цих дерев.

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У всіх квіти різного розміру, форми й відтінку. Цієї весни магнолії масово розквітли на тиждень раніше, ніж торік. Цвістимуть майже місяць.

До слова, в Луцьку чоловік створив еко-Таврію.

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