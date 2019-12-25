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В Австралии пожарные развезли рождественские подарки пострадавшим от катастрофы детям

Рождество – это не только молитвы, семейные ужины и веселье. Это еще и особое время для благотворительности, время для рукотворных чудес, которые каждый из нас может сделать для ближних. Примеров хватает по всему миру.

Некоторые и не представляют Рождество без благотворительности. В Австралии накануне Рождества подарки детям там развозил не только Санта-Клаус, но и пожарные.

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Из-за масштабных лесных пожаров, сотни людей потеряли дома и сейчас живут во временных убежищах. Местные присоединяются к профессиональным пожарных, чтобы обуздать сокрушительное пламя.

Многие из волонтеров через эту борьбу на Сочельник оказались вдали от семей и не все успели позаботиться о праздничных подарках.

А одна из традиций рождественских празднований британской королевской семьи – это готовить вкусности для благотворительности. В этом году участие в акции приняли участие сразу и сама королева Елизавета и трое принцев.

Приготовленный ими пудинг передали Королевскому британском легиона – благотворительной организации, оказывающей финансовую, социальную и моральную поддержку воинам и ветеранам вооруженных сил Великобритании и их семьям.

О важности доброты напомнил и знаменитый голливудский актер Кевин Спейси, второй год подряд он записывает на Рождество обращение в стиле знаменитого сериала Карточный домик с его участием.

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