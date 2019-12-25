В Австралії пожежники розвезли різдвяні подарунки потерпілим від катастрофи дітям

Різдво – це не тільки молитви, сімейні вечері та нестримні веселощі. Це ще й особливий час для доброчинності, час для рукотворних див, які кожен із нас може зробити для ближніх. Прикладів не бракує по всьому світу.

Дехто й не уявляє Різдво без доброчинності. В Австралії напередодні Різдва подарунки дітям там розвозив не лише Санта-Клаус, але й пожежники.

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Через масштабні лісові пожежі, сотні людей втратили домівки й нині живуть у тимчасових притулках. Місцеві приєднуються до професійних вогнеборців, щоб приборкати нищівне полум’я.

Багато хто з волонтерів через цю боротьбу на Святвечір опинилися далеко від родин і не всі мали час подбати про святкові подарунки.

А одна з традицій різдвяних святкувань британської королівської родини – це готувати смаколики для доброчинності. Цьогоріч участь в акції взяли участь одразу і сама королева Єлизавета і троє принців.

Приготований ними пудинг передали Королівському британському легіону – доброчинній організації, що надає фінансову, соціальну та моральну підтримку воякам і ветеранам збройних сил Британії та їхнім родинам.

Про важливість доброти нагадав і знаменитий голлівудський актор Кевін Спейсі, другий рік поспіль він записує на Різдво звернення в стилі знаменитого серіалу Картковий будинок з його участю.

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