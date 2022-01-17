В экстремальных условиях: украинские альпинисты покорили самую высокую точку Антарктиды

Группа украинских альпинистов покорила самую высокуб точку Антарктиды.

На массив Винсон, а это около пяти тысяч метров, экспедиция поднялась в полном составе.

В группу вошли десять человек. Альпинисты из Днепра, Харькова, Киева, Львова и Луганской области покоряли пик в условиях экстремально низкой температуры.

Стоит отметить, что в команде были две женщины, обе из Днепра. Одна – супруга мэра этого города Марина Филатова. Вторую альпинистку зовут Ирина Караган.

После многодневного восхождения на вершине массива Винсон появился украинский флаг. За всю историю эта вершина покорилась только семи украинцам.

– Самая высокая точка Антарктиды! Мы посвящаем это восхождение нашей родной Украине. Передаем привет всем украинцам из Антарктиды, где мы поднимаем флаг Украины, чтобы знали нашу страну! – так прокомментировал восхождение один из альпинистов по имени Валентин.

Как известно, горный массив Винсон расположен в Западной Антарктиде. Его длина составляет 21 километр, а ширина – 13 километров. О его существовании стало известно в середине прошлого столетия. Наивысшая вершина массива – это пик Винсон, имеющий высоту 4892 м над уровнем моря.

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