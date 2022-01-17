В екстремальних умовах: українські альпіністи підкорили найвищу точку Антарктиди

Група українських альпіністів підкорила найвищу точку Антарктиди.

На масив Вінсон, а це майже п’ять тисяч метрів, експедиція піднялась у повному складі.

До групи увійшли десять осіб. Альпіністи з Дніпра, Харкова, Києва, Львова та Луганської області підкорювали пік в умовах екстремально низької температури.

Варто зазначити, що в команді були дві жінки, обидві – уродженки Дніпра. Одна – дружина мера цього міста Марина Філатова. Другу альпіністку звати Ірина Караган.

Після багатоденного сходження на вершині масиву Вінсон таки з’явився український стяг. За всю історію ця вершина підкорилася лише сімом українцям.

– Найвища точка Антарктиди! Ми присвячуємо це сходження нашій рідній Україні. Передаємо привіт усім українцям з Антарктиди, де ми підіймаємо прапор України, щоб знали нашу країну! – так прокоментував сходження один із альпіністів на ім’я Валентин.

Як відомо, гірський масив Вінсон розташований у Західній Антарктиді. Його довжина становить 21 кілометр, а ширина — 13 кілометрів. Про його існування стало відомо в середині минулого століття. Найвища вершина масиву — це пік Вінсон, що має висоту 4892 м над рівнем моря.

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