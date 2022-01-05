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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина не получает уголь из Казахстана из-за блокирования транзита РФ — Галущенко

Валентина Летяк редактор ленты
Вугілля

Россия блокирует поставки энергетического угля из Казахстана через свою территорию. Об этом заявил сегодня на брифинге министр энергетики Герман Галущенко.

– Уголь из Казахстана сейчас не поступает. Есть заключенный контракт на 660 тыс. тонн угля на период отопительного сезона, но из-за действий со стороны Российской Федерации происходит блокировка транзита. Ни мы, ни Центрэнерго не видим возможности физически получить этот уголь, – объяснил он.

В то же время, по его словам, морским путем уголь идет в Украину стабильно, с соблюдением графика.

Россия заблокировала транзит угля из Казахстана еще в начале ноября 2021 года. Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ.

Речь идет только об угле марки А (антрацит) и П (постный), используемых на украинских ТЭС, а не о коксующемся угле.

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Фото: Depositphotos

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