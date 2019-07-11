В Ивано-Франковской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли двое детей.

У селе Княжолука в Ивано-Франковской области столкнулись Ford Focus и Kia Sportage.

– В результате лобового столкновения пассажиры Ford Focus – женщина, 1986 года рождения и двое детей 2014 и 2016 рождения были госпитализированы в реанимационное отделение. Во время оказания медицинской помощи дети умерли, женщина находится в тяжелом состоянии, – рассказали в полиции.

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Водителя автомобиля Kia Sportage после госпитализации задержали.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.













Двое детей погибли в ДТП в Ивано-Франковской области / 3 фотографии

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