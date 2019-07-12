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В Польщі мікроавтобус з українцями влетів у причіп: загинула 18-річна дівчина

Жертвою ДТП у Польщі знову стала українка, загибла – 18-річна дівчина. Мікроавтобус з 7 нашими співвітчизниками в’їхав у причіп вантажівки.

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Четверо людей зазнали незначних поранень, їх відвезли до лікарні. Інцидент стався на автостраді між Тарнувом і Дембицами в напрямку Кракова.

Причини та подробиці трагедії з’ясовують.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області внаслідок лобового зіткнення двох легковиків загинули двоє дітей.

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