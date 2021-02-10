Легализация игорного бизнеса: почему в Украине откладывают запуск рынка

После отмены запрета на азартные игры прошло около полугода. За это время в стране было принято соответствующее законодательство, создано несколько регулируемых правительством и независимых комиссий, консультационных органов, ассоциаций, однако полноценный запуск рынка пока откладывается. Операторы признаются: возникают все новые проблемы, тормозящие начало легальной работы индустрии.

Мнение участников круглого стола

29 января в круглом столе Первые итоги запуска рынка азартных игр в 2021 приняли участие представители наземных игорных домов, онлайн-казино, букмекерских контор Украины и профильные специалисты, заинтересованные в развитии отрасли.

В ходе дискуссии участники пришли к общему мнению: после принятия закона об азартных играх, дальнейшие процессы по созданию рынка были фактически заморожены.

Со слов операторов, с их стороны все приготовления к легализации практически окончены. Сотрудники игорных домов наземного и виртуального типа продумали порядок работы заведений, системы поощрения пользователей (включая бездепозитные бонусы) и взаиморасчетов.

Однако из 15 организаций, ранее подавших заявку на получение лицензии, никто ее так до сих пор и не получил. Такая ситуация, по мнению экспертов отрасли, заставляет сомневаться в решимости правительства запустить и наладить работу индустрии уже в 2021 году.

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Нюансы налогообложения

Другой критической проблемой игорной индустрии в Украине было названо налогообложение. Так, в профильном законе предусмотрено, что клиент, запустивший игральный автомат, должен выиграть в 90% случаев. Другими словами, потенциальная прибыльность игорного заведения составляет всего 10%. При этом один из пунктов Налогового кодекса предусматривает сбор с доходов операторов на уровне 10%.

Соответственно, доходная часть игроков рынка, по прогнозам финансовых аналитиков, будет достаточно скромной, буквально на грани окупаемости. В то же время у оператора предполагается наличие сопутствующих расходов: выплата зарплат сотрудникам, аренда, амортизация оборудования и другое.

Поэтому без внесения изменений в Налоговый кодекс, нормальная работа легального рынка остается под вопросом. По мнению участников круглого стола, снижение налогов внушит операторам определенный оптимизм и затормозит дальнейшее развитие нелегальных игорных домов.

Нужен ли переходный период

Также на круглом столе было выявлено несколько сопутствующих проблем легализации. Например, вступили в действие особые пункты закона об азартных играх, по которым игровое оборудование, размещенное в залах, должно иметь обязательный сертификат.

Процесс сертификации занимает некоторое время, однако без его завершения невозможно получить лицензию. При этом пока что не сформирован орган, уполномоченный проводить данную процедуру. В итоге, рынок попал в замкнутый бюрократический круг. Положение не позволяет предпринимателям зарабатывать, а государству – получать налоговые отчисления с отрасли.

По мнению операторов игорных заведений, индустрия нуждается в особом переходном периоде, по крайней мере, до начала следующего 2022 года. Он позволит наладить работу игорных предприятий в “боевых” условиях открытого рынка, избавиться от недочетов и дождаться окончания сертификации, когда она будет возможна.

В ходе этого периода к лицензионным операторам должно применяться меньше требований с целью поскорее запустить рынок и получать доход в бюджет без бюрократических проволочек.

Легализация игорного бизнеса в Украине

В августе в Украине легализовали игорный бизнес. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно документу, за проведение азартных игр без лицензии вводится уголовная ответственность.