В Україні у січні подорожчає хліб: на скільки зростуть ціни
Генеральний директор Укрхлібпрому Олександр Васильченко заявив, що у січні ціни на хліб підвищаться на 10%, і надалі будуть рости.
За його словами, це пов’язано з високою ціною на газ для підприємств – яка за рік зросла у 10 разів. Тому хлібопекарські підприємства зазнають збитків.
Якщо на паливо для таких підприємств уряд не встановить пільговий тариф – ціни продовжать рости.
Раніше Державна служба статистики повідомляла, що за підсумками 2021 року споживча інфляція в Україні (зростання споживчих цін) склала 10%. У порівнянні з показниками 2020 року вона подвоїлася.
2022-01-12
Теги: Газ, ріст цін в Україні, Хліб, Ціни на продукти