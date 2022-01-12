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В Україні у січні подорожчає хліб: на скільки зростуть ціни

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Генеральний директор Укрхлібпрому Олександр Васильченко заявив, що у січні ціни на хліб підвищаться на 10%, і надалі будуть рости.

За його словами, це пов’язано з високою ціною на газ для підприємств – яка за рік зросла у 10 разів. Тому хлібопекарські підприємства зазнають збитків.

Якщо на паливо для таких підприємств уряд не встановить пільговий тариф – ціни продовжать рости.

Раніше Державна служба статистики повідомляла, що за підсумками 2021 року споживча інфляція в Україні (зростання споживчих цін) склала 10%. У порівнянні з показниками 2020 року вона подвоїлася.

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