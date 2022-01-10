Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко не исключил введение аналога продуктовых карт, действующих в США, из-за рекордных цен на энергоносители в 2021 году и значительного подорожания пищевых продуктов.

По словам чиновника, Офис президента готовит варианты антикризисных мер.

— В Офисе президента позиция более чем четкая: в первую очередь должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться, – отметил Устенко.

Он добавил, что могут ввести и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в приложении Дія – так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США.

Советник президента по экономическим вопросам отметил, что на такой шаг могут пойти “в случае необходимости”.

В США программа дополнительной помощи в области питания (Supplemental Nutrition Assistance Program) предусматривает ежемесячные дотации нуждающимся. Тем самым она отличается от советских продуктовых карт, предусматривавших выдачу определенного объема определенных пищевых продуктов.

По прогнозам экспертов, украинские тепличные овощи будут стоить вдвое дороже импортных.

Инфляция в сырьевой продовольственной группе товаров в 2022 году может составить до 20%, считает Олег Устенко.

— Базовый прогноз на 2022 год, который мне кажется наиболее реалистичным, это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и т.д.) от 10% до 20%. Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая — почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком, — сообщил он.

По его словам, такой ценовой шок может привести к инфляционному скачку до 10%.

Он объяснил, что ситуация на рынке продовольствия динамичная, так как связана с рисками.

– Текущий год – год серьезных инфляционных вызовов, поскольку мы наблюдаем высокий уровень инфляции в основных эмиссионных центрах. А мы фактически импортируем эту инфляцию из эмиссионных центров. Динамика инфляции по сырьевой группе, особенно продовольственной, ожидается в сторону увеличения, что, конечно, ударит по кошелькам людей не только в Украине, но и по всему миру, — сказал Устенко.

Советник президента заявил, что Нацбанк выставляет инфляционные цели на 5%+/-2%.

— Следовательно, максимально допустимый уровень инфляции – 7%. Однако ситуация зависит не только от Украины, но и от внешнего шока, – отметил он.

Вариант со временной установкой нулевой или сниженной ставки НДС на продукты питания советник президента считает рискованным и неоправданным, поскольку такой шаг может исказить конкуренцию на рынках и приведет к дополнительным расходам на администрирование.

– В наших условиях это дополнительный риск для экономики. В результате может оказаться, что экономический эффект от этого не такой, как казался на этапе расчета, – пояснил Устенко.

Чтобы узнать, что прогнозируют Украине в 2022 году экономисты и финансовые эксперты, читайте лонгрид Фактов ICTV.

К слову, экономисты прогнозируют, что курс доллара может приблизиться к среднегодовому показателю госбюджета-2022 уже в январе.

Такая тенденция, в частности, связана с налоговым давлением на бизнес и энергетическим кризисом на международных рынках.