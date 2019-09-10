В Украине подорожают молочные продукты – почему и на сколько

Зимой в Украине подорожают все молочные продукты. С начала года за украинское молоко, сыр и сметану мы уже платим на 16% больше, чем в прошлом. И ценники будут расти, – говорят эксперты. Потому что украинского молока становится все меньше, фермеры массово вырезают и продают поголовья.

Сейчас животноводство – единственная отрасль сельского хозяйства, которая умирает. Банкротятся мелкие и средние фермерские хозяйства. Мол, из-за того, что не получают никакой поддержки от государства.

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Нашим производителями приходится еще и конкурировать с импортом. Украинцы уже покупают польский сыр, йогурты и сливочное масло. Зато за 7 месяцев в Украине поголовье коров уменьшилось почти на 12 тыс. Это наибольшее сокращение за последние 10 лет. Страха фермерам добавляет и новость о внедрении рынка земли. Селяне боятся: если документ заработает, то украинские земли начнут скупать иностранцы и крупные холдинги. А конкурировать с ними наши молочники не смогут.

В Министерстве сельского хозяйства новый руководитель Тимофей Милованов стратегии возрождения животноводства еще не имеет. Мол, сейчас ему важно понять почему отрасль деградирует. В этом году от фермеров на переработку поступило почти на 200 тыс. тонн меньше молока, чем в прошлом году. Плюс с наступлением холодов его станет еще меньше, сезонное подорожание неизбежно – еще минимум на 3-4%.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украине разрешили экспортировать молочную продукцию в Японию.

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