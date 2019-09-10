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В Україні здорожчають молочні продукти – чому та на скільки

Взимку в Україні здорожчають усі молочні продукти. Від початку року за українське молоко, сир та сметану ми вже платимо на 16% більше, ніж минулоріч. І цінники будуть зростати, – кажуть експерти. Бо українського молока стає все менше, фермери масово вирізають та продають поголів’я.

Зараз тваринництво – єдина галузь сільського господарства, яка вмирає. Банкрутіють дрібні та середні фермерські господарства. Мовляв, через те, що не отримують жодної підтримки від держави.

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Нашим виробниками доводиться ще й конкурувати з імпортом. Українці вже купують польський сир, йогурти та вершкове масло. Натомість за 7 місяців в Україні поголів’я корів зменшилося майже на 12 тисяч. Це найбільше скорочення за останні 10 років. Страху фермерам додає і новина про впровадження ринку землі. Селяни бояться: якщо документ запрацює, то українські землі почнуть скуповувати іноземці та великі холдинги. А конкурувати з ними наші молочники не зможуть.

У Міністерстві сільського господарства новий керівник Тимофій Милованов стратегії відродження тваринництва ще не має. Мовляв, зараз йому важливо зрозуміти чому галузь деградує. Цьогоріч від фермерів на переробку надійшло майже на 200 тис. тонн менше молока, ніж торік. Плюс з настанням холодів його ще поменшає, сезонне здорожчання неминуче – ще мінімум на 3-4%.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україні дозволили експортувати молочну продукцію до Японії.

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