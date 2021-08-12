В Україні здорожчають молочні продукти на 5-7%

У вересні ціни на молочні продукти в Україні зростуть на 5-7%. Причиною здорожчання товарів є сезонне зниження надоїв.

Виробники запевняють, що йдуть споживачам на поступки, тому підвищення вартості буде доволі помірним.

Поки ж більшість молочних ферм працюють у збиток. Підняти ціни вище не можуть, тому що втратять українського споживача через засилля на полицях дешевого імпорту.

Вимушене підвищення цін у вересні буде не лише на молочну продукцію. За прогнозом на ринках та в магазинах українці не знайдуть дешевих яблук, тому що сильні дощі та град зіпсували мало не весь урожай.

Ще навесні, коли сади лише починали цвісти, експерти прогнозували, що вартість 1 кг плодів становитиме близько 70 грн. Якою буде ціна яблук восени, навіть садівникам складно передбачити.

Невтішні прогнози на вересень роблять й економісти. На переконання кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, підвищення облікової ставки Нацбанком до 8% річних не сповільнило інфляцію.

У липні вона досягла 10,2%, і нині є всі підстави вважати, що восени ці показники зростуть ще більше.

Фото: Depositphotos

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